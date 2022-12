Jazz Bahr alla Stazione Marittima, vigilia di Natale con il Dj Set di Sarà Scarabino

Jazz Bahr torna con un evento speciale in occasione del Natale. L'appuntamento è per il 24 dicembre, a partire dalle 13.30, presso la Stazione Marittima. L’attesa per la Notte di Natale, avrà il suo momento musicale alla Stazione Marittima e più precisamente negli spazi del Bahr, dove Roberto Lumino ha organizzato un Christmas on the Sea Dj set in esterna, con Sara Scarabino + live set pianoforte sala interna Ivana Muscoso.

Dj set

Ascoltando Sara Scarabino, verrà voglia di diventare a nostra volta dei disk jockey emulando un “air dj set” per strada, in montagna o in camera, cercando di trasformare qualsiasi elemento ambientale in una console per poter simulare la riproduzione di queste tracce. Musica house o declinata nei suoi sottogeneri, deep e soulful.