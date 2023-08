A Siano si rinnova l'appuntamento con la Notte Rossa. L'evento, giunto alla sua decima edizione, si terrà sabato 19 agosto a partire dalle 18 con la Pedalata Rosa ed il teatro dei burattini.

Il programma

Oltre ai tanti eventi organizzati nel corso della serata (consultabili nella locandina in basso) sono previsti cinque spettacoli in tre punti diversi della città. A Via Vittoria spazio alla comicità si Angelo Di Gennaro alle ore 21.30. A seguire, a mezzanotte e mezza, Yoseba. In piazza 4 novembre, invece, toccherà prima a Gabriel Battipaglia alle ore 22 e poi a Ciccino merolla alle 22 e 30. In piazza Aldo Moro, infine, da non perdere il concerto di Tony Tammaro.