Ritorna la Paestum Marathon: tutto pronto per la seconda edizione

Si terrà domenica 6 novembre, a partire dalle ore 9, la seconda edizione della Paestum Marathon, una gara podistica internazionale inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera e in programma nel Parco Archeologico di Paestum. La manifestazione è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Atletica Libertas Agropoli, in collaborazione con il Comune di Capaccio Paestum. 1300 circa gli atleti iscritti.

Doppio appuntamento

Prima della maratona, sabato 5 novembre alle ore 16 in piazza basilica a Paestum è stato organizzato un convegno tecnico, scientifico e medico dal titolo “Come affrontare la Maratona”, al quale parteciperanno il sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, e il delegato allo sport, Antonio Mastrandrea. Ci saranno inoltre: Giuseppe Miranda, cardiologo dello sport; Giuseppe Tomasino, nefrologo, medico di segnale ed esperto in nutrizione; Giacomo Tafuro, preparatore atletico professionista; Felice Strocchia, posturologo. A seguire, alle ore 17.30, sempre in piazza Basilica, si terrà l’accoglienza degli atleti con la consegna dei pettorali e del materiale necessario ad affrontare la maratona. La gara di domenica impegnerà gli atleti in un percorso di 42.195 Km, che partirà alle 9 da via Magna Grecia, all’altezza del Tempio di Nettuno, dove è previsto anche l’arrivo. Oltre alla Maratona, gli atleti potranno scegliere anche di correre la mezza Maratona o la 10 km.