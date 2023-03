Teatro Verdi, presentata la stagione lirica e dei concerti 2023: il programma completo

Presentata questa mattina la stagione lirica di balletto e di concerti 2023 del Teatro Verdi di Salerno. Una stagione ricca di appuntamenti dedicata al genio di Giacomo Puccini, del quale nel 2024 ricorrerà il centenario della morte. "Non circoscriviamo la celebrazione di una grande figura al periodo 'formale' del centenario" ha spiegato il direttore artistico Daniel Oren.

La presentazione

A partecipare alla presentazione, oltre al direttore artistico Oren, il segretario artistico Antonio Marzullo ed il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. In platea anche tanti studenti, ai quali si è rivolto il primo cittadino: "Facciamo uno sforzo per fare in modo che il teatro si apra alle giovani generazioni". A lasciare un suo messaggio anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: "Il cartellone è eccellente per titoli e protagonisti. Siamo impegnati in uno sforzo straordinario di sostegno all'arte ed alla cultura con l'uso oculato delle risorse disponibili, la ricerca dell'eccellenza assoluta e la creazione di lavoro ed opportunità per artisti ed addetti ai lavori. Il Teatro Verdi si conferma custode e baluardo della grande tradizione belcantistica italiana".

Il programma

Si parte il 14 ed il 16 aprile con "Manon Lescaut" di Giacomo Puccini. L'opera sarà diretta da Daniel Oren per la regia di Pierfrancesco Maestrini. A seguire, il 6 ed il 7 maggio "Il Lago dei cigni" di Cajkovskij. Il 30 maggio ed il 2 giugno toccherà invece ad un'altra grande opera di Puccini: la Tosca. A dirigere l'orchestra ci sarà Daniel Oren. Alla regia Alfonso Signorini. Dopo la pausa estiva si riprenderà il 13 ed il 15 ottobre con "Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo per la regia di Renzo Giacchieri. A dirigere l'orchestra sarà ancora una volta Daniel Oren. Il 28 ed il 29 ottobre il balletto nazionale di Sofia porterà in scena "Giselle" di Adolphe Charles Adam. Il 10 ed il 12 novembre sarà la volta de "La vedova allegra" di Franz Lehar. Una coproduzione con il Comune di Padova ed il Teatro Comunale di Treviso che sarà diretta da Paolo Giani Cei e che avrà come direttore d'orchestra Francesco Rosa. 8 e 10 dicembre penultimo appuntamento del cartellone con la "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni e Giacomo Puccini: una coproduzione con il conservatorio statale di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno in cui si esibiranno l'orchestra ed il coro dell'istituto salernitano. A chiudere l'anno l'Aida di Giuseppe Verdi, che andrà in scena il 26 ed il 28 dicembre. A dirigere l'orchestra ci sarà Francesco Lanzillotta. Alla regia, invece, Plamen Kartaloff.

I concerti

Piuttosto ricco anche il cartellone dei concerti, che si aprirà il 25 aprile con Eugenio Bennato ed il suo "Vento Popolare". Sul palco con lui "Voci del Sud" e Pietra Montecorvino. Il 28 aprile toccherà allo spettacolo "L'ombra di Totò", con Yari Gagliucci, Annalisa Favetti e Vera Dragone. Il 14 maggio sarà la volta di "Preludes - danza a tre per pianoforte", con Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Moret Gonzalez. Giovedì 18 maggio arriverà il pianista Emilio Aversano. La stagione, dopo lo stop estivo, ripartirà il 24 settembre con il concerto di gala "Falaut Festival". A seguire, il 5 novembre, Chamber Principal of London. Il 25 dicembre, invece, Concerto di Natale con il coro di voci bianche del teatro Verdi. Lunedì 1 gennaio, infine, il Gran Gala di Capodanno con l'orchestra filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno.