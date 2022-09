Due nuovi appuntamenti con Visionnaire22 dedicati ad Ornella Vanoni e Giovanna Marini

Proseguono le proiezioni e gli incontri della seconda edizione di Visionnaire22, cominciata il 25 agosto (conclusione il 18 settembre) nel Museo Frac di Baronissi.

Gli appuntamenti

Giovedi? 8 settembre (dalle ore 20, ingresso libero) serata intitolata "Donne in musica" con la proiezione del docu-film dedicato a Giovanna Marini "Giovanna. Storie di una voce". Ospite la regista Chiara Ronchini che dialogherà con il giornalista Stefano Valanzuolo (Rai Radio 3 Suite). Domenica 11 settembre (sempre dalle ore 20) serata intitolata "Donne in musica". Protagonista sarà Ornella Vanoni, alla quale è dedicato il docu-film della regista Elisa Fuksas è intitolato "Senza Fine". Ospite il professor Alfonso Amendola (UniSa) per un talk trasversale sulla figura femminile nel mondo della musica italiana. A seguire musica live con Simona Boo (99 Posse) che si esibira? con il chitarrista Luigi Orlando in un repertorio di musica brasiliana che omaggia il poeta Vinícius de Moraes, e il grande compositore Jobim, interpretando i classici della bossa nova e della grande musica brasiliana.