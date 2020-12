“A Betlemme con San Girolamo": l'evento promosso dal Servizio Cultura e Arte dell’Arcidiocesi di Salerno

“A Betlemme con San Girolamo. Riflessioni in occasione del XVI centenario della morte”: questo il titolo dell'iniziativa culturale dedicata alla figura di San Girolamo, promossa, in vista della solennità del Natale, dal Servizio Cultura e Arte dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, in collaborazione con il Museo Diocesano di Salerno.

L'appuntamento

L’evento si svolgerà mercoledì 9 dicembre alle ore 17,30 nella Sala conferenze del MuDiSa. Le relazioni sono affidate al professor Gaetano Di Palma, biblista della Facoltà Teologica di Napoli e al professor Luigi Aversa, Direttore del MuDiSa e docente all’ISSR di Salerno, introdotti e moderati dalla professoressa Lorella Parente, docente di Teologia sistematica e responsabile diocesana per la Cultura e l’Arte. Le conclusioni saranno a cura dell’Arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi. L’incontro, aperto anche alla presenza di pubblico in caso di passaggio alla zona arancione, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del MuDiSa e, successivamente, sul canale Telediocesi.