'A Chiena 2024: al via il programma della manifestazione più attesa a Campagna

L'Amministrazione del Comune di Campagna e la Pro Loco Città di Campagna annunciano che il 7 luglio è in programma la prima giornata de a Chiena 2024. Di seguito, il programma della giornata:

Ore 10.00 Raduno Auto d'Epoca aderenti ad Asi;

Ore 12.00 'a Chiena inizia con la passeggiata [e con la presenza di una madrina d'eccezione: Maylin Aguirre];

Ore 15.30 Secchiate;

Ore 21.00 Talk in piazza Guerriero con M. Aguirre *.

Sabato 6 luglio non è prevista la passeggiata ma un tour free dalle ore 17. Solo prenotando ed acquistando online i biglietti per partecipare agli eventi dell'estate 2024 sarà possibile usufruire di prezzi scontati ed agevolazioni. Info sulle modalità di pagamento qui: Clicca qui

L'avviso

Per motivi di ordine pubblico e di sicurezza l’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento della capienza e dei posti disponibili. Per i gruppi organizzati con bus proprio di almeno 30 persone inviare email per quotazione. Il disabile + accompagnatore, i residenti nel Comune di Campagna ed i bambini under 10 (ovvero nati dopo il 01.01.2014) non pagano alcun ticket d'ingresso all'evento: l'organizzazione si riserva di verificare i dati per usufruire delle agevolazioni. Per qualsiasi altro tipo di informazione o richiesta è possibile inviare e-mail all'indirizzo info@prolococampagna.it (posizione, parcheggi, modalità di acquisto, guardaroba, spogliatoi, gruppi ecc ecc).