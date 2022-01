"A ciascuno il duo": su il sipario al teatro Ghirelli di Salerno

Su il sipario al teatro Ghirelli di Salerno: "A ciascuno il duo" è il titolo del nuovo spettacolo in programma. Appuntamenti previsti sabato 5 febbraio, alle ore 19 e domenica 6 alle ore 18.

Bambini e ragazzi

Spettacolo previsto in spettacoli dedicati anche per le scuole. Gli alunni potranno assistere il 4 e 5 febbraio alle ore 9.30. Per info e prenotazioni, contattare il numero telefonico 3499438958.