"A figliata" in scena al teatro San Demetrio: su il sipario a Salerno

Il 24 giugno al teatro San Demetrio di Salerno andrà in scena " 'A figliata" di Raffaele Viviani. La rappresentazione teatrale sarà messa in scena alle ore 20.30.

La trama



Scritta nel 1924, la commedia racconta la storia di un impiegatuccio del bancolotto dai capelli rossi e curvo con le spalle, Don Gennaro. Il peso degli anni ed il "lavoro sicuro", gli fanno decidere di prendere moglie: una donna molto più giovane di lui. Don Gennaro non vede, o non vuol vedere, che è sospetto il parto a sette mesi. Ha bisogno di una famiglia, di affetti di cui sente la mancanza. Si ride, perché il personaggio, miope al massimo grado, fa ridere per gli accidenti che causa, ma è “risata amara".

Il dramma è alla fine della commedia, quando scopre che il figlio non è suo, ma del compare. Tanti sono i "Tipi" che si incontrano nella commedia, di sicuro la più malefica è la portinaia Ngiulina che non perde occasioni per essere nciucera, ndramere, fuchere, come le vammane e le capere.