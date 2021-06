Il Covid non ferma "A Maronn e Nott" a Sava di Baronissi: canti e meditazioni per la Vergine

Anche quest'anno, vista l'urgenza sanitaria anti-Covid, non è possibile organizzare "A Maronn e Nott" come da tradizione, presso la chiesa di Maria delle Grazie, a Sava di Baronissi. Nonostante ciò, i giovani della comunità non hanno voluto rinunciare a questo evento e, insieme, hanno realizzato uno spettacolo-veglia in onore della Vergine.

Il programma

In particolare, il 1° luglio, alle ore 21.30 sono previsti canti popolari e meditazioni a cura dei giovani della parrocchia. Alle ore 24, canto alla Madonna e poi la chiusura della chiesa in preparazione della festa.