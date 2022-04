Cioccolato e abbracci: la solidarietà corre sulle due ruote, a Salerno

Cioccolato e abbracci è il titolo della manifestazione che abbina gusto e solidarietà, organizzata dall'associazione "Free bikers Quelli di sempre", in programma a Salerno il 24 aprile alle ore 10.

La giornata

Il presidente Vincenzo Caso e gli altri soci si ritroveranno presso verso il Luna Park Baby della famiglia Scardone alla via Rocco Cocchia, a Pastena. I ragazzi assistiti dalle cooperative sociali potranno divertirsi liberamente e ricevere le uova di cioccolato raccolte con l’aiuto di tante associazioni e semplici cittadini. Quest’anno la manifestazione di solidarietà, giunta alla nona edizione, sarà dedicata al compianto Ciro Balzano che è stato presente in quasi tutte le attività sociali svoltesi a Salerno. Come per le altre iniziative dei Free Bikers, sono stati raccolti tanti giocattoli e materiale di prima necessità che saranno donati alle cooperative di assistenza sociale come Fili d’Erba e L’Abbraccio oltre alla libera organizzazione Mamma in Rete. Hanno collaborato Movimento Free Bikers, Free Oltre le Due Ruote, Free Non Solo Moto, Moto Club Praia a mare (CS), Free Bikers Calabria, Club Palo Motors, Gruppo Honda Magazine, Special Moto, M2Moto, KingOvo Dolciaria Sud, la Centrale del Latte di Salerno, l’organizzazione zonale Red Bull, la dolciaria “D.Fort”, l’azienda Dolce Cuore, Pasticceria “da Lello”, Azienda Cutelli ed il Luna Park Baby, che mette a disposizione tantissimi biglietti omaggio per le giostrine.