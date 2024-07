Parte la prima edizione di "Acerno Expo": il programma

Prezzo non disponibile

Dal 20/07/2024 al 21/07/2024

Acerno

Sabato 20 e domenica 21 luglio ad Acerno si terrà la prima edizione di Acerno Expo organizzata dalle Associazioni Vivi Acerno e Acli Villaggio San Francesco. Si tratta di un evento espositivo che coinvolgerà numerose aziende del territorio dei Monti Picentini. Dal food alle esposizioni artistiche, dall’intrattenimento al benessere psicofisico, questo e tanto altro vi aspettano sabato 20 e domenica 21 luglio prossimi.“L’obiettivo di Acerno Expo – spiegano gli organizzatori - è la promozione del territorio dei monti Picentini, delle aziende locali e dei prodotti tipici. Tantissimi saranno gli espositori che hanno aderito all'iniziativa e che ringraziamo. Sarà inoltre possibile degustare prodotti tipici locali come le gustose fragoline di bosco, tartufi, funghi porcini patate e tanto altro ancora”. La due giorni sarà arricchita da spettacoli per bambini come gonfiabili, artisti di strada e giostre. Vi sarà inoltre uno spazio dedicato al benessere psicofisico con yoga, shiatsu, riflessologia plantare e altro. Le attività sportive saranno a cura della Polisportiva Sporting Acerno e dell’ASD Mazama. Numerosi saranno gli intrattenimenti musicali. La manifestazione si avvale del patrocinio del Comune di Acerno.