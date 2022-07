"Afestopont": tre giorni di eventi a Pontecagnano Faiano

Tre giorni di festa a Pontecagnano Faiano in onore della Beata Vergine del Monte Carmelo promossa dalla parrocchia Maria SS Immacolata, guidata da don Antonio Pisani, e dal comitato formato da commercianti, cittadini e associazioni.

Il programma religioso

La parte religiosa del programma prevede venerdì alle ore 18.30 l'alzata della bandiera italiana e mariana con l'omaggio ai caduti di tutte le guerre e alle vittime del Covid. Sabato alle 11 solenne pontificale presieduto da monsignor Paolo De Nicolò e, alle ore 19.30 la solenne processione che attraverserà le strade della città. Domenica, invece, giornata del ringraziamento con le sante messe.

Musica e divertimento

Ricco anche il programma degli spettacoli. Si parte venerdì 15 alle ore 22 con Ciro Giustiniani da Made in sud. Sabato 16, alle ore 8 il gran concerto bandistico città di Campagna. Alle 21 il coro Sui Generis in via Tevere e, alle 21.30, la "festa dei colori" in piazza Sabbato, a cura dell'associazione Rione Podestà, con lo spettacolo musicale "La Ciurma", cover Cristina D'Avena, e tanta animazione a cura di A&c eventi. Domenica 17 luglio il gran finale con Napoleone (21.30), Sud58 (22.30) e Alex Gaudino ed il suo dj set.