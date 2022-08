"Affinità Medievali": spettacoli, musica ed enogastronomia a Montecorvino Rovella

Orario non disponibile

Dal 02/08/2022 al 07/08/2022

Indirizzo non disponibile

Montecorvino Rovella

Si terrà dal 2 al 7 agosto “Affinità Medievali”, evento organizzato dal Comune di Montecorvino Rovella (con il patrocinio della Provincia di Salerno) e dall’associazione Creativity Event, in collaborazione con il GAL Colline Salernitane, la Pro Loco Montecorvino Rovella, l’Archeoclub , Volley Montecorvino e la Fondazione Madre Teresa di Calcutta.

Il programma

Si parte il 2 agosto presso il borgo di nuvola alle ore 20 con "Il racconto di nuvola" e la presentazione del libro "Stemmi delle famiglie di Montecorvino". Il 3 agosto appuntamento al borgo di Ferrari alle ore 18.30 con "Il racconto di Ferrari": durante la serata si terrà una passeggiata storica e una sfida tra i borghi. Il 4 agosto sarà il turno del borgo di Santa Maria. Alle ore 20 prenderà il via la Fiera di Santa Maria della Pace. Dal 5 al 7 agosto la frazione San Martino sarà protagonista: a partire dalle ore 20 si terrà "Il racconto di San Martino", con la festa medievale, spettacoli, musica ed enogastronomia a tema. Una vera e propria rievocazione storica ideata, sviluppata e realizzata in un puro contesto medievale. La kermesse si chiuderà il 7 agosto, quando nel borgo San Martino si terrà, a partire dalle ore 20, il corteo storico in abiti d'epoca con l'arrivo della principessa Marina d'Aragona a San Filippo accompagnata dal conte Giacobetto Rodoero e l'incontro con Davide D'Arminio e Maria Teresa Damolidei. Tutte le iniziative saranno Plastic Free.