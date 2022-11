Agropoli si veste a festa con "il Borgo di Babbo Natale"

Si accende il Natale ad Agropoli. Giovedì 1 dicembre alle ore 16.30, nel centro storico di Agropoli, è in programma la cerimonia di inaugurazione de “Il borgo di Babbo Natale”. Con durata fino a domenica 8 gennaio 2023, l’iniziativa è nata da una collaborazione tra amministrazione comunale e privati.

Le iniziative

Lungo i vicoli saranno allestiti i mercatini di Natale, mentre presso il Castello Angoino sarà possibile visitare la casa di Babbo Natale, dove i più piccoli potranno scrivere la letterina con i loro desideri. Ma non è tutto: prevista anche una pista di pattinaggio e la "Clinica dei Giocattoli", in cui le famiglie e i bambini potranno consegnare e riciclare giocattoli danneggiati, ricevendo in cambio un omaggio. Il Babbo Natale di Agropoli, anche quest’anno, è il Babbo Natale d’Italia. L’app mondiale Cameo infatti, che permette di videochiamare migliaia di vip (attori, sportivi, cantanti), dopo aver ricevuto svariate richieste per contattare il Babbo Natale di Agropoli, ha deciso di riconsacrare per il Natale 2022, il Santa Claus agropolese, come l’unico in Italia con cui poter chattare.