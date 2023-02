Il Carnevale di Agropoli entra nel vivo: in programma due sfilate

Entra nel vivo la 50esima edizione del Carnevale di Agropoli. Dopo due anni di stop a causa delle restrizioni legate alla pandemia, ritorna la tradizionale sfilata dei carri allegorici per le vie della città.

Doppia sfilata

Due le sfilate in programma: domenica 19 con partenza da via D’Acquisto alle 15 e martedì 21 febbraio con partenza da via San Marco (lungomare) alle 15. Saranno otto i carri che sfileranno, oltre a Kajardin in apertura, gruppi mascherati, sbandieratori e majorettes. In particolare: carro per il 50esimo anniversario del Carnevale di Agropoli; I lego (Rione Portogallo – Isca di Solofrone); Il drago di carta (Eredita Carnaval 1980); Personaggio agropolese (Rione Giotto/Risorgimento); Scilla e Cariddi (Gromola – Capaccio Paestum); Non ci resta che piangere (Rione Moio); Thomas, il trenino dei bambini (via Risorgimento); Bing (Rione centro). Previste due nuove categorie quali innovazioni di questa edizione: un carro composto completamente di palloncini e uno in realtà aumentata (visibile tramite Qr code).

Gli altri eventi

Il 20 febbraio alle ore 20, invece, tornerà La Corrida presso il Pala Di Concilio in via Taverne (costo del biglietto: 2 euro). quindi sono previsti eventi il 24 febbraio (Festa rionale via Risorgimento) e il 26 febbraio (Festa del Carnevale con il Grande corso mascherato con postazione fissa dei fantastici carri allegorici e gruppi mascherati). Oltre ad altre iniziative collaterali.