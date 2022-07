Riparte da Agropoli il "Cilentomania Summer Tour"

Sabato 23 Luglio, presso il Lungomare San Marco di Agropoli, ritorna il Cilentomania Summer Tour, ideato dall'Associazione Turistica Cilentomania, in collaborazione con Radio Paestum.

Il programma

Appuntamento alle ore 18 per il Dj Set sulla spiaggia, in diretta su Radio Paestum, e con il dibattito sul territorio moderato dalla giornalista Stefania Cavaliere. Il tour sarà anche l'occasione per presentare il singolo "Le mani del Cilento", nato da un'idea di Cilentomania, che ha chiesto a due eccellentze musicali come Lele Joop e Luna Palumbo di realizzare una hit proprio sul Cilento. La traccia musicale, prodotta da Peter Torre, racconta il territorio utilizzando dei suoni più vicini ai giovani e raccontando la storia di una terra antica in modo originale.

Il progetto

Cilentomania Summer Tour nasce con l'obiettivo di unire la musica e l'informazione turistica in un format che coinvolga anche i giovani. Il tour è patrocinato dalla Provincia di Salerno, dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dai Comuni di Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, Pollica e San Giovanni a Piro.