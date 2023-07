Agropoli si accende con gli eventi d'estate: il programma completo

Pronto il programma degli eventi dell’estate 2023 ad Agropoli, organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. Diverse le location che ospiteranno manifestazioni ed eventi, alcuni dei quali rappresentano assolute novità. Un programma variegato che contiene cinque denominazioni legate alle location di svolgimento. “Vivi la Fornace”, “Vivi il Borgo”, “Vivi il Faro”, “Vivi Il Centro Visite Trentova – Tresino”, “Vivi la Città”. Ognuna contiene proposte diverse, per tutti i gusti. Un elenco di appuntamenti, che sono frutto di un lavoro di coordinamento tra ente ed associazioni del territorio, tante delle quali hanno riscoperto la voglia di organizzare eventi nella propria città.

Il programma

Il faro del centro storico diverrà location di nicchia per serate jazz (19 e 26 luglio; 16 e 30 agosto); la Fornace, da fabbrica di mattoni diventa luogo preferito per manifestazioni teatrali e musicali; c’è la riscoperta di alcune manifestazioni legate a festività religiose che erano andate perdute; ritorna “Il falò” di Ferragosto (14 agosto); prevista la tappa di Miss Italia (27 luglio). Il divertimento si triplica per quanto riguarda le Notti blu, che passano da due a tre: oltre alle due location tradizionali, ossia centro e lungomare, si aggiungerà la terza, che si terrà a Moio (5 agosto, 19 agosto e 8 settembre). Spazio anche alle rievocazioni storiche con “Il duca d’Aragona in visita al Castello di Agropoli”, giunto alla seconda edizione (18 agosto). Un tuffo nel passato tra abiti d’epoca e scene d’altri templi. E poi ancora: il festival Spaziale, alla terza edizione, che viene proposto per la prima volta ad Agropoli. Si terrà presso l’area spettacoli del Centro Visite Trentova – Trentova (28 e 29 luglio); il festival degli Artisti di strada al borgo (9 agosto); Ciccio Merolla (2 agosto); Rocco Papaleo con il suo Divertissement (23 agosto). In occasione dell’80esimo anniversario dell’Operazione Avalanche, presso la Fornace si terrà la mostra “Schegge di memoria”, inserita nel programma del Comitato Avalanche, costituito dalla Provincia di Salerno. Dulcis in fundo, si rinnova l’appuntamento con il Settembre Culturale, giunto quest’anno alla 16esima edizione (1-30 settembre). L’evento letterario, ideato dal consigliere con delega alla Cultura, Francesco Crispino, che di anno in anno riceve sempre maggiore apprezzamento ed interesse.