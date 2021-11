Agropoli: al via il programma degli eventi natalizi

Il prossimo primo dicembre inizierà ufficialmente un viaggio a bordo di un treno incantato, tra suoni, luci, colori e magia: "Destinazione Natale". È questo il nome che accompagnerà il ricco cartellone di eventi che caratterizzerà le prossime festività natalizie ad Agropoli. Spettacoli, musica, divertimento e shopping animeranno strade e piazze dal 1° dicembre al 6 gennaio.Ma l’atmosfera del Natale avvolgerà la città già questa sera, 27 novembre. Alle ore 18, presso il grande Albero di Natale posizionato nella centralissima Piazza Vittorio Veneto, si accenderanno le luminarie artistiche. Il primo dicembre, invece, è in programma l’appuntamento più atteso dai bambini: l’apertura della Casa di Babbo Natale, riconosciuta come la più grande d’Italia e installata nel suggestivo castello angioino aragonese. Elfi e folletti porteranno i più piccoli a conoscere Santa Claus, a cui potranno consegnare la letterina con i loro desideri.

Gli altri eventi

Ma il clou del cartellone prenderà il via ufficialmente l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, che tradizionalmente segna l’inizio delle festività natalizie. Dalle ore 18, infatti, comincerà "Destinazione Natale».Agropoli sarà attraversata da un trenino guidato da un elfo che porterà grandi e piccini in giro per la città. Tre le stazioni: quella centrale in piazza Vittorio Vento, la stazione di Piazza Della Mercanzia e quella del Castello. Il viaggio è gratuito; prevista una corsa ogni 30 minuti, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22. Sempre nel giorno dell’Immacolata è prevista anche l’apertura dei Mercatini artigianali, lungo gli scaloni Ennio Balbo.A fare da cornice, nei giorni di festa, festivi e prefestivi, eventi itineranti tra piazza Vittorio Veneto, corso Garibaldi, via Mazzini, piazza delle Mercanzie, via Patella e piazzetta Sanfelice. Non mancherà la filodiffusione per rendere ancora più piacevole l’atmosfera di festa.Il 18 dicembre, a salutare Agropoli, anche Michele Pecora, suo cittadino onorario, che in serata, insieme ad altri artisti, proporrà lo spettacolo “Polvere di Stelle”, presso il cineteatro Eduardo De Filippo. Proprio qui è in programma la novità più attesa: dopo la ripresa degli spettacoli teatrali, ripartiranno anche le proiezioni cinematografiche. La struttura di via Taverne, inoltre, sarà la casa degli istituti scolastici e delle associazioni del territorio che proporranno saggi, concerti e spettacoli di fine anno. Non mancheranno appuntamenti nelle Chiese e presso gli spazi museali della Fornace.Ai grandi eventi, poi, si affiancheranno anche i servizi in favore dell’utenza per favorire lo shopping in città: nei giorni che precedono il Natale, infatti, sarà attiva una navetta gratuita che permetterà ai residenti di raggiungere dal centro cittadino anche altre zone di Agropoli come via Pio X, via salvo D’Acquisto, via Alcide De Gasperi, via Risorgimento e il Lungomare.

I commenti

"Dopo le limitazioni dello scorso anno dovute alla pandemia - ha spiegato il sindaco Adamo Coppola - abbiamo scelto di mettere a punto un programma di Natale all'altezza di Agropoli, che possa regalare momenti di divertimento ma in sicurezza. Era doveroso dare un ulteriore segnale di ripartenza in un periodo magico per bambini ed adulti. La città si trasformerà in un villaggio incantato attraversato da un trenino, con eventi ed attrazione nelle piazze e nel nostro cineteatro. La novità che mi piace sottolineare di più è la riapertura del cinema, rimasto troppo tempo chiuso a causa delle restrizioni in vigore fino a poche settimane fa. Non mi resta che invitare tutti a vivere Agropoli durante queste festività". "L’auspicio è che queste festività di Natale – ha aggiunto il consigliere delegato alla cultura Francesco Crispino – possano davvero segnare un punto di ripartenza. Per questo abbiamo voluto organizzare una serie di eventi per far rivivere il clima festoso di questo periodo, dando spazio anche alle tante associazioni locali che si esibiranno nel nostro cineteatro. Le richieste sono state molte, anche superiori alle date disponibili. Speriamo comunque di esaudirle nelle settimane successive all’Epifania. La prossima settimana ufficializzeremmo il cartellone, intanto abbiamo voluto dare una indicazione dei principali appuntamenti, anche per quanti vorranno programmare le loro vacanze ad Agropoli".