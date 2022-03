"Lui e lei": Alessia Fabiani e Antonio Ricchiuti in scena al teatro Giuffré

Tutte le declinazioni più profonde e bizzarre di un rapporto di coppia sono al centro dell’appuntamento in programma domenica 6 marzo al teatro sociale “Aldo Giuffrè” di Battipaglia dove Alessia Fabiani e Antonio Ricchiuti porteranno in scena “Lui e Lei” testo di Luis Guerrero con la regia di Francesco Branchetti. Un testo ironico e irriverente, composto da quelli che più di tre atti unici sono episodi esemplari che esplorano con leggerezza e humor le dinamiche tipiche delle coppie moderne: dal tradimento all’inconciliabilità delle divergenze senza trascurare la voglia di non lasciarsi mai e perfino morire assieme.

La trama

Stessi nomi in scena, circostanze e contesti diversi, si tratta di uno straordinario viaggio nella coppia e nei tortuosi ma anche divertentissimi meccanismi che legano spesso uomo e donna nel cammino straordinario della vita. “Le verità di troppo” è il primo episodio che riguarda Clelia e Armando, insieme da 30 anni, pronti per un fine settimana romantico in montagna. Disinibita dall’alcol, Clelia ricorderà nell’inconsapevolezza del sonno un’avventura extraconiugale che spinge Armando a fare i bagagli per andar via. È l’inizio di un dialogo serratissimo tra i due che ripercorreranno tre decenni di rapporto tra fughe e riavvicinamenti, parole taciute e segreti gelosamente custoditi. Vincerà l'orgoglio o l'amore? “Due per due” vede al centro la stessa coppia del primo episodio ma questa volta i coniugi sono felici e vivono ancora insieme. Alla base di questa unione felice c’è una granitica consapevolezza: le differenze e le discussioni nella coppia vanno superate a tutti i costi. Ne nasce una sfida continua, basata sulle differenze apparentemente incolmabili tra i due innamorati che ce la mettono sempre tutta per aggiustare le cose anche se non esistono compromessi, entrambi non cedono di un centimetro. È il trionfo dell'uguaglianza dei diritti e dei capricci, fino all'assurdo finale: la camera da letto divisa a metà. Vivranno i nostri eroi per sempre felici e contenti? Ritroviamo Clelia e Armando anche nell’ultimo episodio “A letto presto”: i due hanno dato e avuto tutto, i viaggi più belli li hanno già fatti, sono in salute e non si faranno cogliere impreparati dalla morte. Hanno infatti scelto di addormentarsi presto, insieme e per l’ultima volta, vestiti e curatissimi. Al momento di chiudere gli occhi emergono le incertezze: la coppia capisce che hanno ancora qualcosa da fare, che la loro vita non è stata poi solo perfetta e che forse ha ancora qualcosa da raccontare così decidono di vivere ancora un po'.

Il prossimo appuntamento e le info utili

La stagione teatrale riprenderà domenica 9 aprile con “Nuie simm d’o’ sud” scritto e diretto da Marisa Laurito, che ne è protagonista assieme a Charlie Cannon. Un concerto/spettacolo dedicato alla cultura, all’arte, alla bellezza dei sud del mondo. Tutti gli spettacoli in abbonamento avranno inizio alle 18.30 escluso quello con Marisa Laurito che avrà luogo alle ore 21.00. Il costo dei biglietti singoli afferenti al cartellone varia da 15 a 20 euro. Per la sottoscrizione dei carnet, il botteghino del teatro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 20.00. È possibile acquistare i biglietti anche la sera dello spettacolo.