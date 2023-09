Visionnaire23, ad Alex Infascelli il premio cinema: venerdì la proiezione di "Kill me if you can"

Ad Alex Infascelli il Premio Cinema - Visionnaire23. L'appuntamento è per venerdi 22 settembre al Museo Frac di Baronissi.

Il documentario

Nel corso della serata verrà proiettato il documentario "Kill me if you can", diretto proprio da Alex Infascelli. Dialogherà con il regista il critico Francesco Della Calce. "Nei miei due precedenti documentari - racconta Infascelli - ho affrontato la (complessa) semplicità di due uomini come Emilio D'Alessandro e Francesco Totti. Nel raccontare Raffaele Minichiello - Mini per gli amici - ho dovuto ricalibrare il mio modulo narrativo, perché qui mi trovavo di fronte a un enigma. Raffaele, nella sua cifra formalmente semplice, non solo è indecifrabile ma è anche portatore inconsapevole di verità che nemmeno lui sembra possedere. Per la prima volta mi sono ritrovato senza un finale scritto, un approdo designato, o forse in questo caso è meglio dire: una pista d'atterraggio sicura. E invece ho scelto di documentare il nostro incontro, costruendo intorno ad esso un tableau di risonanza, non per condire - credo che già solo l'intervista sarebbe bastata - ma per comprendere, per riprendere fiato. Il sorprendente materiale d'archivio che ho trovato in anni di ricerche, sottolinea come anche prima di me, altri avessero già trovato interessante la sua storia, e importante l'osservare Raffaele nel suo mondo, tale è la sua estraneità da esso. Infatti, che sia incastonato in un fotogramma in B/N girato in 16mm negli anni '60, o un video Rai degli anni '80, Raffaele sembra sempre staccato dal contesto e immerso in un suo mondo, un suo tempo, una sua dimensione. In questo continuo 'zoommare', dentro e fuori dal personaggio, quello che è venuto fuori è il più onesto dei miei lavori, non solo in termini di approccio o empatia con il protagonista, ma dal punto di vista narrativo. Alcune scoperte o colpi di scena, mi sono apparsi mentre ero già al montaggio. E così, ho lasciato che cadessero dove mi trovavo cronologicamente".