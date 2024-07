Altavilla Silentina: dal 19 al 21 luglio a scalareta torna la “festa dei prodotti tipici cilentani”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tutto pronto per la seconda edizione della “Festa dei Prodotti Tipici Cilentani” che si terrà dal 19 al 21 luglio presso la nuova piazzetta in Scalareta di Altavilla Silentina. Organizzata dall’Associazione ASD Far West, con il patrocinio del Comune di Altavilla, per celebrare i sapori autentici del Cilento valorizzando al contempo tanto la bellezza del territorio Altavillese quanto le eccellenze eno-gastronomiche territoriali. La valorizzazione di un territorio è compito di tutti, l'associazione Far West da sempre promuove le eccellenze, unico vero modo per fronteggiare lo spopolamento delle zone interne – affermano gli organizzatori. Tre serate all’insegna del divertimento e della goliardia, ricche di sapori autentici immersi in un ambiente bucolico ed agreste, in aperta campagna, a contatto con la madre terra proprio per rimembrare la vita contadina e laboriosa dei nostri nonni, rimarcando l’aspetto fortemente predominante di un territorio a prevalenza agricola, in cui ancora oggi si può respirare aria salubre e vita genuina, resiliente, autentica. Si potranno degustare prelibatezze culinarie a km 0, tra invitanti primi piatti, panini con salsiccia, porchetta, polpette, braciole al sugo, ciambotta e le immancabili pizze in tre appetitose varianti (pizza con fiori di zucca, cilentana, margherita), oltre che salumi e formaggi di produzione locale, tanta buona frutta e dolci tipici. Ad allietare le serate anche tanta buona musica. Il 19 luglio a partire dalle ore 20.00 Nick & Company, per poi passare al vivo della serata con il noto cantante e musicista Nando De Marco; a seguire Miss Erica dj. Il 20 luglio sarà la volta dell’incontenibile allegria di Silvestro Folk che aprirà e chiuderà la serata dopo l’esibizione dei celebri Nino Esposito e Julia del Gaudio. Si chiuderà il 21 luglio con il noto cantautore italiano Gianni Celeste e conclusione di Vito Pierro. Non mancherà ovviamente il divertimento per i più piccini con giochi, animazione e gonfiabili. Ed è proprio ai bambini guerrieri che sarà dedicato l’evento, devolvendo parte dell’incasso in beneficenza alla Fondazione Santobono Pausilipon. Che dire ce n’è davvero per tutti i gusti. Vietato, dunque, mancare all'evento più gustoso dell'anno!