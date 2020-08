Amalfi, al via gli eventi dell'Estate dei Piccoli: ecco il programma

Gli eventi dell'Estate dei Piccoli ad Amalfi partono da domani e fino a settembre accompagneranno i bambini tra laboratori e gli spettacoli dell'Amalfi Puppets Festival. La consigliera delegata alle politiche dell'infanzia Francesca Gargano, che ha promosso il cartellone in collaborazione con l'assessore agli eventi Enza Cobalto, dichiara: “ Il programma dell'Estate dei Piccoli, così come l'Amalfi Junior Summer Camp iniziato a luglio, per il 2020 è un pensiero particolare che vogliamo dedicare ai bambini, che negli ultimi mesi sono stati così bravi nel rispettare le misure in vigore, nell'affrontare una prova che è stata difficile anche per gli adulti. Con questi appuntamenti all'aperto, vogliamo dare loro, e alle loro famiglie, la possibilità di vivere, nel rispetto delle misure di distanziamento, i momenti di gioco e i laboratori ai quali erano abituati e che per ogni estate hanno atteso con impazienza.” Si rinnova così anche per questa estate la consuetudine instaurata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano di dedicare una serie di eventi esclusivamente ai più piccoli, oltre a quelli dedicati agli adulti che per quanto attiene al 2020 saranno presentati nei prossimi giorni.

Il programma

Il primo appuntamento dell'Estate dei Piccoli è per domani, martedì 11 agosto 2020, con l'Art Children Party “Pineta Creativa” che vede tornare una grande amica dei bambini di Amalfi: “Il Mondo di Naty” condurrà presso il parco La Pineta un laboratorio artistico, durante il quale i bambini potranno liberamente realizzare le loro opere d'arte creativa, che poi porteranno con sé a casa, come accade per tutti i laboratori. Due turni da 40 bambini, dalle 18.00 alle 19.15 e dalle 19.30 alle 20.15. Prenotazione obbligatoria al 392.03.40.687. Giovedì 13 agosto prima serata dell'Amalfi Puppets Festival alle ore 21.00. A Pogerola va in scena lo spettacolo “I musicanti di Brema raccontano” a cura della Compagnia Teatro Bertold Brecht. Prenotazione obbligatoria al 333.47.35.314. Laboratorio di pittura en plen air, con i bambini che potranno dipingere il panorama che si vede dal Porto di Amalfi martedì 18 agosto con Il Mondo di Naty. Previsti due turni per i piccoli pittori, alle 18,00 ed alle 19.30. Prenotazione obbligatoria al 392.03.40.687.

Seconda serata dell'Amalfi Puppets Festival venerdì 21 agosto alle ore 21.00. Al parco La Pineta è di scena “Il soldatino di stagno”, spettacolo per bambini e ragazzi prodotto dal Teatro TIEFFEU Micro teatro Marique. Prenotazione obbligatoria al 333.47.35.314. Per la terza serata l'Amalfi Puppets Festival va di scena a Vettica sabato 22 agosto. Alle 19.00 c'è il tradizionale laboratorio “Costruisci il tuo burattino” e poi alle 21.00 lo spettacolo di teatro di figura “Pulcinella e Pimpinella”, a cura della Compagnia degli Sbuffi. Prenotazione obbligatoria al 333.47.35.314.Martedì 25 agosto torna l'arte per i più piccoli con l'Art Children Party con il Mondo di Naty al parco La Pineta, a tema “Craft Party”. Primo turno alle 18.00, secondo turno alle 19.00. Prenotazione obbligatoria al 392.03.40.687.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'Art Children Party si sposta poi a Pogerola dove il 27 agosto alle 20.30 ci sarà il “Summer Lab Party” che vedrà i bambini interpretare l'estate in maniera artistica, realizzando e creando anche questa volta manufatti d'arte che poi conserveranno in ricordo dell'evento. Prenotazione obbligatoria al 392.03.40.687 La sera successiva, venerdì 28 agosto, l'Amalfi Puppets Festival propone alle ore 21.00 al parco La Pineta “Cappuccetto Rosso”, favola musicale con attori, pupazzi e sagome liberamente tratto dalla classica fiaba di Perrault. Prenotazione obbligatoria al 333.47.35.314. Il 4 settembre l'Estate dei Piccoli saluterà con l'ultimo appuntamento dell'Amalfi Puppets Festival. Alle ore 21.00 al parco La Pineta è in programma lo spettacolo animato per bambini e ragazzi “ Una Fiaba a Colori”. Prenotazione obbligatoria al 333.47.35.314