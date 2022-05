Torna ad Amalfi la regata delle Repubbliche marinare: la presentazione

Dopo sei anni di attesa, Amalfi torna a ospitare la Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare. La sfida tra le quattro regine dei mari si terra' il prossimo 5 giugno. Dopo lo stop nel 2020 a causa della pandemia e la 65/a edizione a dicembre del 2021 a Genova, la città costiera sarà teatro della 66/a edizione del Palio. Ai nastri di partenza una manifestazione sportiva di rievocazione storica istituita nel 1955, con lo scopo di celebrare le imprese e la rivalita' tra Amalfi, Genova, Pisa e Venezia.

Il commento

"Quest'anno - ha spiegato il sindaco Daniele Milano - proponiamo un ventaglio di eventi di assoluto spessore, ma anche grandi novità importanti, a partire dalla diversa distribuzione di quelli che sono gli appuntamenti tradizionali. L'anticipazione del Corteo al giorno precedente del Palio Remiero e l'istituzione di una nuova gara: le donne per la prima volta a bordo dei galeoni. Quanto alla Regata, mi inorgoglisce pensare che i primi atleti delle primissime edizioni erano i pescatori, oggi sono i campioni del canottaggio italiano. Agonismo e tradizione, storia e sport. Quest'anno tutti gli equipaggi sono rafforzati, il che accresce enormemente l'interesse".

I nomi degli atleti

Sono ben 11 gli atleti della Nazionale Italiana Canottaggio che si ritroveranno nelle acque amalfitane per 'incrociare' remi da rivali: Giovanni Abagnale (Medaglia di bronzo Olimpiadi a Rio 2016), Vincenzo Abbagnale (Campione del Mondo ma anche figlio di Giuseppe Abbagnale), Salvatore Monfrecola (Campione del Mondo under 23) per Amalfi, Alessandro Bonamoneta, Cesare Gabbia, Lorenzo Gaione, Davide Mumolo per Genova, Pietro Cangialosi, Sebastiano Carrettin, Luca Chiumento per Venezia e Niels Torre per Pisa.