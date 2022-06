Motivi di salute: Ana Mena dà forfait a Paestum

"Un post all'improvviso": Ana Mena, attesa ospite a Capaccio Paestum, ha dovuto rinunciare all'appuntamento con i fan, programmato nell'ambito di Playmont, il Festival Internazionale del Multimediale.

La nota degli organizzatori



"La star internazionale Ana Mena, nella tarda serata di ieri, sul suo profilo social, ha comunicato che per motivi di salute si è vista costretta a rinviare gli appuntamenti di questa settimana compreso il concerto a Capaccio Paestum di domani nell’ambito di Playmont, il Festival Internazionale del Multimediale, che si terrà regolarmente dalle ore 10 alle 19 del 2 giugno". Il dispiacere dell'artista è stato enorme: "Ciao amici, a malincuore devo comunicarvi che questa settimana non mi è possibile effettuare gli shows previsti in Italia (per motivi di salute). A breve vi comunicheremo le date di recupero. Ci rivediamo prestissimo!” . Questo il messaggio della cantante ed attrice spagnola che nella città dei Templi era attesa da centinaia di fans. Presenza e concerto rinviati come la premiazione di Playmont che si terranno nella stessa giornata alla presenza di Ana Mena e del duo di comici Gigi e Ross.

Domani, dunque, sarà possibile scoprire il mondo del Game e Cartoon Experience anche giocando presso l’ex Tabacchificio a Capaccio Paestum.