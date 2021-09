Angri Città d'Arte, ecco "Cafè Chantant": Omaggio a Nino Taranto "Re della macchietta"

Prosegue la rassegna estiva della Pro Loco Angri che, anche per il mese di settembre, è ricca di appuntamenti. L'obiettivo di animare le serate angresi con eventi che regalano momenti di spensieratezza ed allegria è stato centrato in pieno, come testimonia il consenso di pubblico sempre più numeroso ed entusiasta di partecipare a spettacoli che spaziano dall'arte alla musica in tutti i suoi generi, con particolare attenzione alla storia artistica e religiosa angrese, dai convegni alle presentazioni di libri, dalle visite guidate e degustazioni allo sport. Tutto all'insegna della valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.

Questa sera 12 settembre, Angri Città d'Arte presenta Cafè Chantant: "Stasera me ne vado per...Taranto". Un evento dedicato al "Re della macchietta" Nino Taranto.Lo spettacolo vuole porsi come omaggio interamente dedicato alla rappresentazione di sketch e macchiette interpretate dal grande Nino Taranto. Durante la visione, il pubblico potrà godere di uno spettacolo brillante, in un susseguirsi di scene, canzoni e paradossi singolari che non sono i soliti già noti al pubblico. Si potranno rivivere così i momenti clou della sua carriera, da un punto di vista riflessivo e introspettivo.Ad accompagnarci in questo viaggio alla riscoperta del grande comico, attore e cantante sarà l'associazione "Teatro che Passione " con Giulio Bosso, Massimo Fusco e il maestro Lino Mignano.

L'appuntamento è per questa sera, domenica 12 settembre, nei giardini di Villa Doria ad Angri alle ore 20.00. Ingresso gratuito e libero, solo con Green Pass, e con posti a sedere nei limiti delle normative anti-Covid.