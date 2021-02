Angri in love: al via l'iniziativa della Confesercenti per San Valentino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Angri In Love”: questa l'iniziativa lanciata da Confesercenti di Angri che invita tutti i commercianti ad unirsi, fare rete e addobbare strade con cuori, luminarie, fiocchi e rendere le loro vetrine più “appetibili” per meglio accogliere la clientela in questo periodo già complicato e difficile.“La festa di San Valentino rappresenta sicuramente un momento di picco delle vendite per tante attività – dice Aldo Severino presidente della Confesercenti di Angri – la condivisione di intenti, in questo momento così particolare, mi sembra un’ottima strategia per aiutare il commercio di vicinato e San Valentino rappresenta l’occasione perfetta per aiutare le attività nella difficile sfida contro i centri commerciali ed i centri urbani più grandi, oltre che tentare, nei limiti possibili, di uscire da questo flagello che è la pandemia”.

“San Valentino - commenta l’assessore al commercio Maria D’Aniello - è il primo evento commerciale dell’anno dopo i saldi; è dimostrato che siamo tutti disposti a spendere un po’ di più per chi ha un partner, o solo per chi ha un bene speciale come la famiglia, soprattutto in questo periodo difficile dove tutti abbiamo bisogno di ricevere gesti d’amore e coccole. Quale occasione migliore per trasformare “Angri in love” e acquistare un piccolo dono presso un negoziante di nostra fiducia ad Angri . Una bella e dolce iniziativa che come assessore al commercio sposo in pieno. Faremo felici i nostri commercianti che tanto hanno subito in questa pandemia, e felici i nostri cari che riceveranno un dono. Spendiamo per San Valentino ad Angri - conclude l’assessore”.

L’iniziativa parte dal Prolungamento di Corso Italia dove tutti i commercianti hanno già installato cuori e addobbato vetrine a tema. “L’idea - spiega Maurizio Orlando del consiglio direttivo della Confesercenti locale – è quello di ricordare che noi commercianti ci siamo e che la nostra disponibilità c’è sempre, e non dimentichiamo che oltre ad essere innamorati della nostra metà, siamo anche innamorati dii genitori, nonni, e di tutti i nostri più cari affetti”.

L’intento è quello di far spendere ad Angri, scegliendo, per i regali degli innamorati il negozio di riferimento, quello che è sotto casa, per intenderci , quello che ti accompagna da sempre nelle scelte e nei consigli. L’iniziativa sarà condivisa sui social dalle stesse attività partecipanti e potrà essere un azione propedeutica di un eventuale organizzazione, al netto del Covid-19, per un rilancio di un comparto da tempo troppo sofferente.