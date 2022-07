“Anna Cappelli" : in scena al Museo Diocesano il “dramma” dell’Amore malato

"Teatro Novanta” e “Scena Teatro” presentano, nell’ambito della rassegna teatrale “Il Gioco serio del Teatro”con la direzione artistica di Antonello De Rosa Serena Stella in “Anna Cappelli” di A.Ruccello per la regia di Antonello De Rosa. Una delle più intense opere scritte da Annibale Ruccello, di cui Antonello de Rosa è ,forse, il vero erede ed il regista chi più riesce,nella trasposizione teatrale,a far arrivare al pubblico tutte le emozioni dei testi del grande drammaturgo, attore e regista teatrale campano. L'appuntamento è per sabato 30 luglio alle ore 21.

La trama

Anni '60. Anna Cappelli è una donna scialba e ingenua, che si è trasferita da poco a Latina per lavorare nella pubblica amministrazione. Anna si lascia alle spalle una famiglia oppressiva, che tende a umiliarla e vessarla in favore della sorella, ritenuta più meritevole; la donna sogna un futuro roseo e una vita agiata, ma è costretta a vivere nello squallido e puzzolente appartamento della signora Tavernini, dalla quale viene a sua volta maltrattata. La svolta sembra arrivare quando Anna incontra Tonino Scarpa, un ragioniere insipido ma benestante che inizia a corteggiarla. Dopo sei mesi di frequentazione Anna si trasferisce nella ricca dimora del suo amato, non senza incontrare le resistenze della signora Tavernini e i pettegolezzi dei colleghi, che ritengono sconveniente che una donna e un uomo vivano insieme senza essere sposati. Tonino, inoltre, le imporrà di lasciare il lavoro e di non avere figli: pur di avere la vita che sognava, Anna accetta passivamente queste privazioni. Ma saranno una serie di situazioni farano di Anna una persona diversa,vendicativa,oramai nella follia più totale,compirà dei gesti estremi che terranno incollati gli spettatori alla loro sedie.Una mirabile regia di Antonello de Rosa fa da contraltare ad una interpretazione unica, passionale, veritiera di Serena Stella ,attrice teatrale, figlia d’arte che portas sul palco e nelle interpretazioni un suo personale bagaglio di cultura e professionalità dato da una laurea, da studi di danza e di canto.

Le informazioni

