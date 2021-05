Musei provinciali: aperture straordinarie per il 2 giugno

In occasione della festa della Repubblica del 2 giugno, la Provincia dispone l'apertura straordinaria di alcuni dei musei provinciali. “Abbiamo deciso l’apertura straordinaria – ha detto il presidente Michele Strianese – del prossimo 2 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 18.45 del Museo della Lucania Occidentale di Padula. Invece saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 14.00 la Pinacoteca provinciale di Salerno che ospita in questo periodo la Mostra “A Sud del Barocco”, il Castello Arechi e il Museo della Ceramica di Villa Guariglia. Voglio precisare inoltre che per le visite nei giorni festivi e nei fine settimana non è più necessaria la prenotazione come previsto inizialmente".

Parla Strianese