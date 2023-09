Aperture straordinarie della Certosa di San Lorenzo: ecco gli orari

Il Ministero della Cultura, in relazione al progetto di valorizzazione per l’anno 2023, ha programmato una serie di aperture straordinarie della Certosa di San Lorenzo, in particolare in concomitanza delle Giornate Europee del Patrimonio e della Giornata del Contemporaneo. Le prime rappresentano le più estese e partecipate manifestazioni culturali d’Europa, promosse in modo congiunto dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea. La seconda, invece, è una grande manifestazione annuale promosso dall’ Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani (AMACI) che coinvolge musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie, studi e spazi d’artista per raccontare la vitalità dell’arte contemporanea italiana e facendo emergere, con forza e in un solo giorno, la rete dei soggetti e delle realtà che promuovono il contemporaneo durante tutto il corso dell’anno, sia in Italia che all’estero.In entrambe le occasioni, la Certosa di Padula avrà un’apertura straordinaria che consentirà ai visitatori di ammirare le bellezze del più vasto complesso monastico dell’Italia Meridionale ma anche uno dei più interessanti in Europa per magnificenza architettonica e copiosità di tesori artistici.

Il calendario delle aperture straordinarie

Aperture serali:

9 settembre dalle 19:30 alle 23:30

23 settembre dalle 20:00 alle 23:00 (Giornate Europee del Patrimonio)

Apertura diurna

24 settembre dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 (Giornate Europee del Patrimonio)

Progetto di valorizzazione – aperture diurne (ampliamento apertura ordinaria)

7 ottobre dalle 9:00 alle 13:00 (in concomitanza della Giornata del Contemporaneo) e dalle 15 alle 19