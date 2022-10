"A Capaccio Paestum si vola con gli aquiloni": l'iniziativa nel week-end

"A Capaccio Paestum si vola con gli aquiloni", in questo week-end. L’iniziativa è in programma, per il 22 ottobre dalle ore 14 e fino al tramonto e domenica 23 ottobre dalle ore 10 e fino al tramonto: organizzato dalla Pro Loco, in sinergia con l’amministrazione comunale e l’associazione ESSE.VI.EVENTI, l'evento colorerà il Lungomare di Capaccio Paestum.

Ecco il programma: