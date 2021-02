Parte il laboratorio gratuito "Rivivi Villa Carrara": incontri su zoom con gli esperti

Dal 24 febbraio parte il laboratorio gratuito "Rivivi Villa Carrara" promosso dall’associazione Arci Marea nell’ambito del progetto “Biblioteca Vive nel Quartiere” finanziato dal Mibact (bando “Cultura Futuro Urbano”) con capofila il Comune di Salerno.

Il percorso prevede 12 incontri su piattaforma zoom, 4 dei quali con esperti e docenti sulla storia e la società della città di Salerno e in particolare nel periodo storico della costruzione della Villa Carrara tra la fine dell’800 e l’inizio del 900. I primi due incontri saranno partecipati dal giornalista Paolo Romano autore de “La Storia di Salerno” e dallo studioso Antonio Braca. Nei restanti 8 incontri i protagonisti saranno i partecipanti. Con la moderazione di un “master” i partecipanti interpreteranno un personaggio di loro ideazione all’interno di una narrazione ambientata nella Salerno di fine ‘800 percorrendone le strade e affrontando la vita e gli eventi di quei tempi. Il Role-Play in uso da decenni nell’intrattenimento, come nei videogiochi e nei giochi di ruolo, al servizio dell’approfondimento culturale e storico della nostra città. Gli eventi, le storie, i dialoghi che i partecipanti vivranno saranno elaborate, condivise e riscritte dagli stessi così da farne un racconto, un piccolo romanzo storico ambientato tra le mura di Villa Carrara. Il testo verrà stampato e distribuito gratuitamente ai cittadini nell’ambito dell’evento conclusivo di Maggio, dove verranno inaugurate le stazioni di “book-sharing”, all’interno del parco antistante la Biblioteca.

