Area Archeologica Etrusco- Sannitica di Fratte: tutto pronto per "Un certo Paradiso, tour 2024"

Al via, domenica 7 luglio nell' Area Archeologica Etrusco- Sannitica di Fratte, il concerto spettacolo "UN CERTO PARADISO, TOUR 2024" voluto fortemente dal direttore artistico, Antonello De Rosa che afferma "questi ragazzi stanno riscuotendo in tutta Italia successi su successi, abbiamo voluto con tutte le nostre forze che aprissero la rassegna estiva".

Da sempre l'idea artistica che accompagna il progetto non è confinata solamente alla parte musicale ma coinvolge pienamente l'aspetto scenico o più in generale dell'intrattenimento, creando performance sempre nuove e coinvolgenti ispirate al teatro musicale. In questi 'primi' dieci anni, la band ha vissuto esperienze di ogni sorta conoscendo, studiando e collaborando con artisti del calibro di Peppino di Capri, Giacomo Rizzo, Tullio De Piscopo, Carlo Croccolo, Sergio Muniz, Mestre Carcarà, Sal Da Vinci, Silvia Salemi e tanti altri.



Nel tempo, la band ha avuto il privilegio di esibirsi nei posti più belli d'Italia, portando a casa alcuni premi importanti come il Premio Fabrizio De André, Premio Gianmaria Testa, Premio Napoli in The World, Premio Miglior Cantautore al VideoFestival Live, premiati da Manuel Frattini e Mara Maionchi. In questo meraviglioso e continuo viaggio artistico, la band non ha mai smesso di incuriosirsi e ricercare cose nuove, guidati da un incrollabile entusiasmo, l'arma vincente che dal 2013 ad oggi li ha resi gli artisti e le persone che hanno sempre voluto essere.



Ma n ù S q u i l l a n t e

U N C E R T O P A R A D I S O

T O U R 2 0 2 4

Oltre a presentare i propri Inediti, una delle caratteristiche principali della Band è la capacità di creare in maniera sempre diversa ottimi Mash up tra le canzoni spesso di epoche e linguaggi stilistici differenti, mescolando Pino Daniele con Ray Charles, Sting con Enzo Avitabile, fino a Frank Sinatra con Renato Carosone. Oltre a molti brani Inediti, il repertorio è molto vasto ed eterogeneo, comprende brani della musica italiana d'autore per eccellenza, (Bruno Lauzi, Lucio Battisti, Gino Paoli, Luigi Tenco, Pino Daniele, Rino Gaetano,

Modugno, Lucio Dalla e tanti altri). Tanta musica Latina spesso miscelata con la canzone d'autore Napoletana, poi Standard Jazz, Bossa Nova, Samba, R&B, Funky, Blues tutto organizzato in base allo stile e/o alle necessità dello spettacolo.

Manù Squillante > Chitarra Classica / Pianoforte e Voce

Claudio Turner > Chitarra Acustica e Cori

Cristian Rago > Batteria e Percussioni

Luca Masi > Contrabbasso



Lo spettacolo inizia alle 21. Il costo del biglietto è di 15 euro prenotabile su liveticket.it o Scenateatro.com