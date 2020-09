I comici di Made in Sud e Gino Rivieccio arrivano all'Arena del Mare di Salerno

Due grandi appuntamenti allieteranno il prossimo fine settimana dei salernitani. Due serate all'insegna della grande comicità organizzate dalla Cooperativa ARS Nova (che gestisce il Teatro Nuovo di Salerno). In particolare, venerdì 11 settembre, a partire dalle 21.15 si esibiranno alcuni grandi comici della trasmissione "Made in sud": Ciro Giustiniani, Mariano Bruno, il duo Enzo e Sal e Nello Iorio, tutti in un'unica serata. Biglietti: 15 euro più prevendita. Prevendita sul sito www.postoriservato.it E' possibile acquistare il biglietto al botteghino, prima dello spettacolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'altro evento