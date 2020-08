Arena del Mare, rinviato spettacolo di Biagio Izzo: ecco come ottenere il rimborso

per sopravvenuti ed imprevedibili impegni cinematografici dell'attore protagonista Biagio Izzo, sarà rinviato a data da destinarsi lo spettacolo “Un Angelo per custode“, previsto per il 15 agosto all'Arena del Mare. Chi era già in possesso del biglietto per l’evento del 15 agosto può richiedere il rimborso, a partire dal giorno 16 agosto, presso il punto in cui ha acquistato il tagliando. Lo spettacolo, comunque, sarà certamente recuperato: nei prossimi giorni sarà comunicata la data (probabilmente sarà a settembre).

