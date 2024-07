All'Arena dei Templi di Paestum arriva "Tedua": tutte le info utili

Arriva sabato prossimo 20 luglio all’Arena dei Templi di Paestum Tedua con il tour “Il Paradiso – Atto Finale”, lo show che ha già infiammato i palchi di tutta Italia dopo il successo da 58mila persone per le due date evento agli I-Days di Milano. Primo headliner italiano nella storia degli I-Days e il primo a esibirsi in doppia data, Tedua si conferma come uno dei nomi più forti della scena musicale attuale: il suo album “La Divina Commedia” ha già conquistato il sesto disco di platino. La nuova certificazione di “La Divina Commedia”conferma il successo del suo ultimo album, di cui il 24 maggio è uscita la seconda parte “Paradiso - La Divina Commedia Deluxe”, che ha debuttato #1 nella classifica degli album, #1 nella classifica dei cd, vinili e musicassette e #1 anche nella classifica dei singoli più venduti con “Beatrice” feat. Annalisa, certificato già disco d’oro.

“La Divina Commedia” (terzo album più venduto del 2023) non ha tradito le aspettative della scena musicale italiana. Con 22 dischi di platino e 7 dischi d’oro tra album e singoli, tutto l’album è certificato: quadruplo disco di platino per “Hoe” feat. Sfera Ebbasta, doppio disco di platino per “Paradiso Artificiale” feat. Baby Gang e Kid Yugi, “Malamente” e “Red Light”, disco di platino per “Volgare” feat. Lazza, “Anime libere” feat. Rkomi & Bresh, “Mancanze Affettive” feat. Geolier, “Lo-Fi for U”, “Intro La Divina Commedia” e “Parole Vuote (La Solitudine)” feat. Capo Plaza, oltre alle certificazioni di disco d’oro per “La verità” feat. Bnkr44, “Soffierà”, “Scala di Milano” feat. Guè, “Diluvio a Luglio” feat. Marracash, “Angelo all’inferno” feat. Salmo & Federica Abbate, “Bagagli (Improvvisazione)” e “Outro Purgatorio”.

Nello show, Tedua ripercorrerà i suoi successi attraverso i gironi percorsi ne “La Divina Commedia” e di tutta la sua carriera portando la sua carica live sul palco di Paestum.

INFO UTILI

Il tour è prodotto da Live Nation, la tappa a Paestum è a cura di Anni 60 produzioni e Blackstar Entertainment. Gli ultimi biglietti disponibili saranno acquistabili anche al Botteghino dell’Arena situato in via Nettuno all’altezza del numero 2 aperto sabato dalle ore 16.

L’ingresso all’Arena, situato nella traversa attigua al Botteghino, sarà consentito a partire dalle ore 18. Inizio show ore 21. Per informazioni 089 4688156, www.anni60produzioni.com.