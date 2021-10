Art experience al museo diocesano: sta per sbocciare la primavera artistica

Sta per "sbocciare" la primavera artistica 2021: dal 16 al 26 ottobre, 50 artisti e 100 opere saranno in esposizione al museo diocesano di San Matteo di Salerno. L'inaugurazione è fissata alle ore 17.30 del 16 ottobre. A seguire, alle ore 19.30, spazio ad una performance degli allievi del Centro Studi Danza. I curatori della mostra sono Anna De Rosa e Angelo Lazzano. L'evento ha come obbiettivo principale la didattica: attraverso le opere esposte sui cavalletti arcobaleno posizionate ad altezza visiva dei bambini, lo staff didattico li guiderà nel mondo delle immagini, un percorso di arte tra passato-presente e futuro auspicabile.

I dettagli

Il percorso artistico che verrà offerto ai piccoli visitatori-fruitori, metterà a disposizione tutte le meraviglie esposte nelle sei sale del Museo. Ogni sala tratta le opere di un periodo storico, tra cui le 64 tavolette di avorio che rappresentano la storia del nuovo e vecchio testamento risalenti al XII secolo (uniche al mondo). Il progetto è ideato ideato e prodotto dall'associazione Salernitana no profit Art Experience e si svolgerà, dunque, nel luogo più rapperesentativo dell'arte antica e contemporanea. Il museo diocesano è diretto da Luigi Aversa. Staff didattico art experience: Annalisa Fontanella, Giovanna Rispoli, Maria Irene Vairo, Edo Collage, Clelia Piantieri, Sara Lisanti, Raffaela Zambrano, Sara Magliacano. Critico d'arte: Maria Pina Cirillo.