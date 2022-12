ART FESTIVAL SALERNO-BATTIPAGLIA-EBOLI



Vernissage :



Sabato 10 dicembre

è stato inaugurato il progetto

Art Festival Salerno-Battipaglia-Eboli che parte con l'esposizione di alcune opere di un primo gruppo di artisti selezionati dalla galleria d'arte Spazio Eventi presso alcune delle location scelte per l'occasione in ciascuna delle tre città.



PROGETTO



La galleria d’arte SPAZIO EVENTI nella figura di Samanta Valente in seguito al riscontro positivo ottenuto con la

prima edizione di ART FESTIVAL EBOLI svoltasi dal 25 giugno al 22 luglio, con il patrocinio del Comune di Eboli, ripropone ed espande l’evento

includendo le città di Battipaglia, sede della galleria d’arte e di Salerno nel periodo in cui viene adornata con le celebri luminarie, organizzando ART FESTIVAL SALERNO, EBOLI, BATTIPAGLIA evento che si svilupperà dal 10 dicembre all’ 8 gennaio 2023 mediante l’esposizione sul territorio salernitano di opere d’arte contemporanea realizzate da artisti nazionali con lo scopo di promuovere l’arte italiana e accrescere visibilità alle strutture ospitanti coinvolgendo attività commerciali e turistiche, considerando l'affluenza di visitatori nel periodo natalizio essendo un'iniziativa aperta

alla cittadinanza.

Per collegare le tre città protagoniste dell’evento, verrà realizzato un itinerario dell'arte, una sorta di percorso artistico

nei principali e più suggestivi luoghi di Salerno, Battipaglia ed Eboli, che includerà l'esposizione in selezionate e

principali boutique d’alta moda, in ristoranti e hotel di prestigio, in luoghi culturali e istituzionali .

Il progetto include per tutto il periodo dell'esposizione, delle performance di artisti partecipanti che saranno protagonisti nel presentare e realizzare dal vivo le loro opere così da coinvolgere il pubblico presente , musica dal vivo, presentazione libri, spettacoli, ecc. un ciclo di appuntamenti sparsi su tutto il territorio salernitano sarà proposto mediante un programma disponibile a tutti online e in forma

cartacea elencando mediante una mappa dettagliata tutti i punti dove saranno esposte le opere d'arte e le date degli incontri con gli artisti che le hanno realizzate con lo scopo non solo di promuovere l’arte ma nel contempo di far conoscere i luoghi, la storia, le bellezze artistiche e culturali delle città ospitanti promuovendo il territorio.



PERCORSO ARTISTICO

ART FESTIVAL SALERNO-BATTIPAGLIA-

EBOLI:

SALERNO :

Artisti:

Floriana Avellino, Maura Boccato, Manuel Esposito, Riccardo Magatti, Paola Manieri, Antonella Marianella, Stefania Mazzurco, Jessica Pizza, Antonello Quaglietta "Grezzo Design", Francesca Violetto, Emanuel Vitelli presso Cibarti via Mercanti 68

dal lunedì alla domenica 18:30-24:00.

https://www.facebook.com/cibartisalerno



Personale dell'artista Raffaella Martino presso Cercopiteco Largo Dogana Regia 14.

Lun.-Dom.ore 19:00-24:00

https://www.facebook.com/barcercopiteco

https://instagram.com/barcercopiteco?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Artisti

Italo Fanfani, Domenico Giaquinto, Tina Iuorio, Paola Manieri presso

Birrificio Dei Bardi via Giovanni Da Procida 14

Lun.-Dom.ore 19:00-24:00

https://www.facebook.com/birrificiodeibardi

Artisti

Ivano Chiavarino, Edo Collage, Giuseppe Della Rocca, Mariella Di Gennaro, Massimo Fabian, GraziaMaria Ortix, Assunta Tammaro presso

Cinquecento via Roma 228

Lun.-Dom. ore 19:00-24:00

Artisti

Domenico Giaquinto, Edo Collage presso Tres Chic via Mercanti 48

Lun.-Dom.ore 10:00-13:00/17:00-20:30

https://www.facebook.com/treschicsalerno

Viviana Avellino presso Crivelli Gioielli via Mercanti 124

Lun.-Dom. ore 10:00-13:00/ 17:00-20:30

https://www.facebook.com/gioiellicrivelli

Samanta Valente presso Maja Desnuda

Corso Vittorio Emanuele 62

Lun.-Dom. ore 10:00-13:00/ 17:00-20:30

https://www.facebook.com/MajaDesnudaboutique

BATTIPAGLIA

Artisti

Viviana Avellino, Rossana Urso presso Aquamarina via Mazzini 11

Lun.-Dom. ore 10:00-13:00/ 17:00-20:30

https://www.facebook.com/AcquamarinaGioielliBattipaglia



Artisti

Edy Tiravanti, Samanta Valente presso Pasticci &Pasticcini Via Pastore 20

Lun.-Dom. ore 10:00-13:00/ 17:00-20:30

https://www.facebook.com/pasticciepasticcini



Artisti

Mikelinu Alongi, Antonello Quaglietta "Grezzo Design", Paola Manieri presso EFFE LAB flower design via Napoli 20

Lun.-Dom. ore 10:00-13:00/ 17:00-20:30

https://www.facebook.com/Flowereffelab



Riccardo Magatti presso Hotel Palace

via Napoli 29

Ore H 24

https://www.facebook.com/Hotel.Palace.Battipaglia



EBOLI



Rossana Urso presso Oromari Viale Amendola 65

Lun.-Dom. ore 10:00-13:00/ 17:00-20:30





Mariella Di Gennaro presso Ottica Mauro Viale Amendola 20

Lun.-Dom. ore 10:00-13:00/ 17:00-20:30

https://instagram.com/otticamauro_antonellaeboli?igshid=YmMyMTA2M2Y=



Per le opere realizzate per la locandina dell'Art Festival Salerno-Battipaglia-Eboli si ringraziano rispettivamente gli artisti:

-Riccardo Magatti

-Antonello Quaglietta "Grezzo Design "

- Mariella Di Gennaro

Info:



? +39 3273987891