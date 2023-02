Art Festival Salerno: ecco l'itinerario d'arte

La galleria d’arte Spazio Eventi presenta

Art Festival Salerno a cura di Samanta Valente.

Itinerario d'arte in permanenza a Salerno e provincia che coinvolge diverse strutture ricettive, commerciali e turistiche quali caffè, ristoranti, boutique, gioiellerie, hotel, dove espongono numerosi artisti di talento provenienti da tutta Italia.

Progetto che nasce con l'intento di portare l'Arte nella quotidianità, fuori dal classico contesto museale, fuori dai luoghi deputati e dal giro consueto di conoscenze consolidate, in modo pratico, veloce, facilmente comprensibile con un linguaggio diretto e non inusuale per il visitatore; come uno story telling tra amici ad un aperitivo, affinché l' Arte in genere non sia più vissuta come un gioiello che solo alcuni possono permettersi, un lusso consentito a pochi ma al contrario sia accessibile a turisti, avventori, chiunque abbia voglia di scoprire la bellezza dell'arte passeggiando in città tra cultura e storia.

Inoltre l'appuntamento con l' Art Festival si rinnova e si arricchisce di mese in mese includendo sempre nuovi artisti, location ed eventi. Questo mese nel percorso d'arte si è aggiunta la storica e ben nota pasticceria Pantaleone in via Mercanti, la libreria indipendente Libramente Caffè Letterario in via F. P. Volpe e il complesso Turistico Centro Storico situato in via Roma con una mostra collettiva presso il King Cross Irish Pub.



ITINERARIO D'ARTE

18 Febbraio-18 Marzo



SALERNO :



-Edo Collage, Rossana Urso presso Maja Desnuda

Corso Vittorio Emanuele 62

Lun.-Dom. ore 10:00-13:00/ 17:00-20:30

https://www.facebook.com/MajaDesnudaboutique



-Riccardo Magatti, Raffaella Martino, Samanta Valente presso Libramente Caffè Letterario-Libreria indipendente

Via Francesco Paolo Volpe 34

https://www.facebook.com/Libramentecaffeletterario



-Viviana Avellino, Riccardo Magatti presso

Farmacia veterinaria Baselice

Piazza Sedile di Portanova 36, Salerno

Lun.-Sab. 09:30-13:30, 16:30-20:30

Dom. 16:30-20:30

https://www.facebook.com/veterinariabaselice



-Riccardo Magatti, Paola Manieri, Raffaella Martino, Samanta Valente

Presso Cibarti via Mercanti 68

dal lunedì alla domenica 18:30-24:00.

Merc. chiuso

https://www.facebook.com/cibartisalerno



-Riccardo Magatti presso

Antica dolceria Pantaleone

Via Mercanti 75

Lun.-Sab. 08:30-14:00, 16:30-20:30

Dom. 08:00-14:00, Mart. chiuso

https://www.facebook.com/AnticaDolceriaPantaleone



-Floriana Avellino, Edo Collage

Sartoria Alessandro Coppola

Via Mercanti 94

Lun. 17:00-20:30

Mar.-Sab. 09:00-13:30, 17:00-20:30

https://www.facebook.com/SartoriaAlessandroCoppola



-Viviana Avellino, Rossana Urso presso

Crivelli Gioielli via Mercanti 124

Lun.-Sab. ore 10:00-13:00/ 17:00-20:30

https://www.facebook.com/gioiellicrivelli



- Mikelinu Alongi, Maura Boccato, Edo Collage, Giuseppe Della Rocca, Tina Iuorio, Paola Manieri, Raffaella Martino, Marilina Scuoppo presso King Cross Irish Pub via Roma 214

https://www.facebook.com/kingscrosspub



BATTIPAGLIA



-Viviana Avellino, Rossana Urso, Riccardo Magatti, Giovanni Dimatteo presso

Aquamarina via Mazzini 11

Lun.-Sab. ore 10:00-13:00/ 17:00-20:30

https://www.facebook.com/AcquamarinaGioielliBattipaglia



-Riccardo Magatti presso Hotel Palace via Napoli 29

Ore H 24

https://www.facebook.com/Hotel.Palace.Battipaglia



-Daniela Cellamare, Antonello Quaglietta presso

Pasticci & Pasticcini Via Pastore 40

Lun.-Sab.07:00-21:00, Dom. 07:00-14:00

https://www.facebook.com/pasticciepasticcini





