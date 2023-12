"Art Festival Salerno": parte l'itinerario d'arte

La galleria d’arte Spazio Eventi presenta Art Festival Salerno Dicembre 2023, itinerario d'arte in permanenza a Salerno e provincia a cura di Samantha Valente.

L' Art Festival Salerno prende forma dando vita a vere e proprie gallerie d'arte urbana mediante l'esposizione di opere d'arte contemporanea realizzate da artisti provenienti da tutta Italia ed esposte in diverse strutture commerciali e turistiche della città quali caffè, ristoranti, boutique d'alta moda, gioiellerie, hotel, ripensando i luoghi comuni dell'arte, abbandonando l'idea di gallerie e musei canonici, mettendo l'arte a disposizione di tutti e offrendo la possibilità di acquistare le opere direttamente dagli artisti.

La rotazione periodica degli artisti garantisce un ricambio frequente delle opere e una configurazione sempre diversa degli spazi.

Opere che non devono restare chiuse in un magazzino o in atelier, ma mostrarsi in tutta la loro bellezza e allietare le giornate di chi frequenta il bar, il ristorante o il locale dove sono esposte.

Un’idea di arte alla portata di tutti, immediatamente fruibile con una visione che piace molto agli #artisti e a tutti i nostri numerosi sostenitori con la probabilità sempre più alta che un'opera piaccia a qualcuno e trovi una nuova casa.

L Art Festival Salerno aggiunge bellezza nei luoghi dove trascorriamo più tempo che a casa, circondati da colori e creatività così da rendere le nostre giornate meno grigie e noiose.

Inoltre la realizzazione di un volume che raccoglierà le opere esposte, Art Festival Salerno 2023, completerà la manifestazione culturale presentata.



ITINERARIO D'ARTE

Dicembre 2023



SALERNO



-Viviana Avellino, Giovanni Dimatteo presso Farmacia veterinaria Baselice

Via L. De Bartolomeis 10

Lun.-Sab. 09:30-13:30, 16:30-20:30

Dom. 16:30-20:30

https://www.facebook.com/veterinariabaselice



-Alessandro Pennisi

presso Maja Desnuda

Corso Vittorio Emanuele 62

Lun.-Sab. ore 10:00-13:00/ 17:00-20:30

https://www.facebook.com/MajaDesnudaboutique



-Valeria Di Vece, Giuliano Giuliani

presso Ricciardi Moda

Via Velia 20

Mart.- Sab. 9:30-13:00/ Lun.-Sab. 16:30-20:30



https://www.facebook.com/RicciardiModa



-Mariella Di Gennaro

presso Cibarti via Mercanti 68

dal lunedì alla domenica 18:00-24:00.

Merc. chiuso

https://www.facebook.com/cibartisalerno



-Marilina Scuoppo presso

Antica dolceria Pantaleone

Via Mercanti 75

Lun.-Sab. 08:30-14:00, 16:30-20:30

Dom. 08:00-14:00, Mart. chiuso

https://www.facebook.com/AnticaDolceriaPantaleone



-Viviana Avellino, Maura Boccato, Paola Manieri, Daniele Napoleoni, Teresa Volpe

presso Sartoria Alessandro Coppola

Via Mercanti 94

Lun. 17:00-20:30

Mar.-Sab. 09:00-13:30, 17:00-20:30

https://www.facebook.com/SartoriaAlessandroCoppola



-Viviana Avellino presso

Crivelli Gioielli via Mercanti 124

Lun.-Sab. ore 10:00-13:00/ 17:00-20:30

https://www.facebook.com/gioiellicrivelli



- Mikelinu Alongi, Floriana Avellino, Antonio Cardali, Ivano Chiavarino, Carla De Paolo, Giuseppe Della Rocca, Roberta Faucci, Raffaella Martino, Marilina Scuoppo

presso King Cross Irish Pub

via Roma 214

Lun.- Dom. 11:00-02:00

https://www.facebook.com/kingscrosspub





BATTIPAGLIA



-Paola Manieri presso Aquamarina via Mazzini 11

Mar.-Sab. ore 10:00-13:00/ 17:00-20:30

https://www.facebook.com/AcquamarinaGioielliBattipaglia



-Araphoenix

presso Hotel Palace via Napoli 29

Ore H 24

https://www.facebook.com/Hotel.Palace.Battipaglia



-Riccardo Magatti, Raffaella Martino, Filomena Reale presso

Pasticci & Pasticcini Via Pastore 40

Lun.-Sab.07:00-21:00, Dom. 07:00-14:00

https://www.facebook.com/pasticciepasticcini







?WhatsApp +39 327 3987891