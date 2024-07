Art Festival Salerno: gli eventi tra luglio e agosto 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L'Art Festival Salerno è un itinerario d'arte in permanenza a Salerno organizzato dalla galleria itinerante Spazio Eventi a cura di Samantha Valente. Un appuntamento fisso, a cadenza mensile, di grande successo e riscontro con numerose visite e afflusso di turisti provenienti da tutto il mondo, appassionati e collezionisti d'arte. L'Art Festival Salerno prende forma dando vita a vere e proprie gallerie d'arte urbana mediante l'esposizione di opere d'arte contemporanea realizzate da artisti provenienti da tutta Italia ed esposte in diverse strutture commerciali e turistiche della città quali caffè, ristoranti, boutique d'alta moda, gioiellerie, hotel, ripensando i luoghi comuni dell'arte e offrendo la possibilità di acquistare le opere direttamente dagli artisti. Gli artisti che partecipano al festival hanno la possibilità di esporre le proprie opere in contesti insoliti e stimolanti, che permettono loro di interagire con un pubblico più vasto e diversificato rispetto a quello delle tradizionali gallerie d'arte. Grazie all'Art Festival Salerno, la città si trasforma in un palcoscenico per l'arte contemporanea, offrendo un'alternativa innovativa e coinvolgente alle tradizionali esposizioni artistiche. La varietà e l'originalità delle opere esposte creano un'atmosfera unica e stimolante, che può mutare un semplice ambiente in un luogo magico e suggestivo. Un'occasione unica per scoprire nuovi talenti, per lasciarsi ispirare e per vivere un'esperienza che va oltre la semplice contemplazione dell'arte, trasformando la città in un palcoscenico vivente di colori, forme e emozioni. Sosteniamo l'arte per rendere il mondo un posto migliore, più affascinante e più vivibile per tutti, contribuendo a rendere Salerno una destinazione sempre più attraente per gli amanti dell'arte e della creatività. ITINERARIO D'ARTE SALERNO Luglio-Agosto 2024 -Riccardo Magatti, Paola Manieri, Namas presso Amandes Via L.De Bartolomeis 9 Lun.- Sab.9:30-13:00, 16:30-20:30 -Pamela Iacoponi presso Maja Desnuda Boutique Corso Vittorio Emanuele 62 Lun.-Sab. ore 10:00-13:00/ 17:00-20:30 -Katia Quaranta presso Antica dolceria Pantaleone Via Mercanti 75 Lun.-Sab. 08:30-14:00, 16:30-20:30 Dom. 08:00-14:00, Mart. chiuso -Anna Maddaluno, Riccardo Magatti, Laura Maiorano, Paola Manieri, Daniele Napoleoni, Elina Salomone presso Sartoria Alessandro Coppola Via Mercanti 94 Lun. 17:00-20:30 Mar.-Sab. 09:00-13:30, 17:00-20:30 -Giusindia, Namas presso Crivelli Gioielli via Mercanti 124 Lun.-Sab. ore 10:00-13:00/ 17:00-20:30 -Alessandro Granata, Alessia Scarpi presso Campanella cornici via Mercanti 142 -Marco Cuttica, Giovanni Dimatteo, Anna Maddaluno, Paola Manieri, Alessia Scarpi presso King Cross Irish Pub via Roma 214 Lun.- Dom. 11:00-02:00 -Valeria Di Vece, Roberta Faucci, Edy Tiravanti presso Bar Umberto Via Roma 248 Info: spazioeventigalleriarte@gmail.com