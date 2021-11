Arte in Danza senza la sua madrina: Rossella Brescia è in quarantena preventiva

Due fine settimana, quattro spettacoli, un grande ospite. Al via “Arte in Danza”, l’evento, patrocinato dal Conseil International de La Danse dell’Unesco, sotto la direzione artistica dei maestri Pina Testa e Stefano Angelini (étoile e solista del Teatro San Carlo di Napoli) in programma da sabato 6 a domenica 14 novembre al Complesso Monumentale San Giovanni di Cava dei Tirreni.

Quarantena preventiva



Rossella Brescia, annunciata come ospite d’onore del Gran Gala in programma domani, sabato 6 novembre, per il momento è in stand by perché in quarantena preventiva. Nei giorni scorsi è entrata in contatto con un collega risultato positivo al Covid-19.

"Spero di riuscire a recuperare l’assenza e presenziare in una delle due ultime date in programma", spiega l’artista al quale andrà il riconoscimento alla carriera, lo stesso che negli anni passati è stato assegnato a Raffaele Paganini e Josè Perez quando l’evento si chiamava Marte in Danza.



Il programma

Arte in Danza prosegue il giorno seguente, domenica 7, con una serata dal titolo “Viaggio nella Danza, stili a confronto”, per scoprire come i linguaggi differenti siano comunque veicolo di una storia, un racconto, una suggestione sempre diversa, intima e personale. Il week end successivo ancora due serate spettacolari all’insegna dell’ars coreutica. Sabato 13 sul palco del Complesso di San Giovanni si esibiscono le scuole più rappresentative del territorio campano, a conferma del fatto che il confronto, misto alla messa in scena, costituiscono la linfa vitale per questi giovani che di quest’arte hanno deciso di nutrirsi. Domenica 14 l’evento si conclude con “La danza nel mondo”, un viaggio tra paesi, tradizioni e culture, lingue e forme espressive che si ricongiungono sulle tavole di palcoscenico. Il sabato gli spettacoli prenderanno il via alle 20.30, la domenica alle 18.30. Per l’ingresso, consentito solo se in possesso di Green Pass o tampone negativo, è obbligatoria la prenotazione. Per ulteriori informazioni 392 3595646.