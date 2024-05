Arte e moda, percorso espositivo nel segno del maestro Carotenuto

Si svolgerà domani, venerdì 3 maggio, presso l’atelier di moda Tales&Bags di via Giovanni Ruggi d’Aragona nr. 27/29 a Salerno, il primo appuntamento di moda ed arte voluto dai proprietari Francesco e Marcello. Un connubio fra moda e l’arte figurativa del maestro Mario Carotenuto, apprezzato in tutta Italia ed in particolar modo in Campania. Saranno i dipinti del maestro a far brillare i grandi capi di moda di Tales&Bags.

L'evento

L’inizio è previsto per le ore 17,00, una mostra all’interno dell’atelier di prestigio dove il pubblico potrà ammirare le opere e, cosa importante, decidere di acquistarne qualcuna. La mostra intende celebrare il maestro Carotenuto, un intellettuale e artista, scomparso nel 2017, un punto fermo della cultura salernitana che ha ricevuto riconoscimenti e attestati anche a livello nazionale. Le opere sono provenienti da una collezione privata.Si tratta di dipinti, acquerelli, disegni, realizzati tra agli anni ’50 del Novecento e il primo decennio del Duemila. Quella di Mario Carotenuto è una narrazione affidata alla pittura. Un’arte che tocca i luoghi, le personalità con le quali ha condiviso gli anni ’50, momento di rinascita del dopo la guerra.