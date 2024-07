Ascea e Castellabate festeggiano la Bandiera Blu 2024: ecco i programmi

Nel Cilento si festeggiano le bandiere blu del 2024. Uno spettacolo sulle note dello struggente tango e dell’appassionato flamenco, l’animo latino raccontato con la forza espressiva e poetica della danza.

Domenica 7 luglio alle 21 in Piazza Europa ad Ascea va in scena Rojo Negro: uno straordinario viaggio nel quale s’intrecciano i passi cadenzati della memoria popolare della Spagna e dell’Argentina, i versi di Cervantes e Lorca. Con la Spanish Harlem Dance Company, Michele Ceruso, Giovanni D’Auria e Mario Procida, l’effetto è il “demoniaco” contrasto tra il rosso e il nero, tra il sangue e il sogno, tra il principio e la fine della vita. In scena solisti e primi ballerini di caratura nazionale e con loro anche gli allievi del Professional Ballet di Ascea.

Lo spettacolo, che rientra nei festeggiamenti per la Bandiera Blu 2024, vede la direzione artistica di Pina Testa e Fortuna Capasso. La regia è di Gaetano Stella. Le coreografie sono di Simona Dipierri, Antonio Veneruso e Davide Raimondo.

Anche il Comune di Castellabate è pronto a festeggiare la 26esima Bandiera Blu con una tre giorni all’insegna del Festival del Mare, in programma il 5-6-7 luglio. Già da questa sera, dalle 20.30, la frazione di Santa Maria vivrà la consolidata Notte Blu che caratterizzerà il centralissimo Corso Matarazzo fino al Lungomare Perrotti, con la storica Torre che per l’occasione si illuminerà di blu. Artisti di strada, musica, intrattenimento e shopping, con la collaborazione dell’Associazione Commercianti Castellabate, apriranno nel migliore dei modi la rassegna. La giornata di sabato, invece, vedrà protagonista Piazza Punta dell’Inferno con la presenza di mercatini artigianali, tanta gastronomia locale e un convegno sull’Area Marina Protetta, alle ore 19.00, alla quale parteciperanno diverse istituzioni ed esperti di settore: dal Sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, al Presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed Alburni, Giuseppe Coccorullo, passando per il docente di ecologia dell’Università di Napoli Parthenope, Prof. Giovanni Fulvio Russo, il professore del dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Domenico Fulgione e il Presidente Commissione di Riserva Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate, Dott.ssa Floriana Di Stefano. Durante le tre giornate non mancheranno i concerti, open day, laboratori e percorsi interamente dedicati al mondo del mare, fino alla tradizionale cerimonia di consegna della Bandiera Blu domenica 7 in Piazza Lucia alle ore 21.00.

