Prove multiple e staffette: lo stadio Vestuti ospita i campionati master di atletica

Sono stati presentati a Palazzo di Città i campionati italiani Master di atletica leggera. Saranno ospitati allo stadio Vestuti, il 21 e 22 maggio, e vi parteciperanno oltre 400 atleti.

Grande attesa

Salerno diventerà, dunque, per due giorni la capitale dell'atletica leggera: prove multiple-staffette sui 10mila metri di decathlon ed eptathlon. Le gare saranno valide per l'assegnazione dei titoli di campione d'Italia. "Un grande contenitore di sport e intrattenimento - ha detto il sindaco Vincenzo Napoli - sarà una ulteriore vetrina per la nostra città, che riceverà la visita di centinaia di atleti con staff al seguito". L'evento ha il patrocinio del Comune di Salerno, in collaborazione con Atletica Vis Nova.