Atrani, tutto pronto per la "tombola vivente"

Cosa può accadere se al gioco natalizio più iconico della tradizione napoletana si unisce la magia dello spettacolo dal vivo e la location di un borgo incantato? É quello che potrete scoprire domani 30 dicembre ad Atrani, con la Tombola Vivente. L'appuntamento è alle ore 20.30 in piazza Umberto I, dove i giocatori si ritroveranno per la formazione delle squadre... e per partire alla ricerca dei numeri per completare la tombola.

Una ricerca fuori dagli schemi, che permetterà ai giocatori di imbattersi in “numeri viventi”, performances teatrali e musica; sarà anche un'occasione da non perdere per visitare i tanti tesori nascosti che il borgo custodisce: piazze, vicoli, scalinate, chiese e altri luoghi poco turistici, tra cui l'antico presepe allestito nella chiesa del Carmine, saranno infatti coinvolti nel gioco e visitabili fino alla fine della manifestazione. Per la squadra vincitrice, che per prima completerà il tabellone e potrà gridare “Tombola!”, è prevista la premiazione in piazzetta. A seguire, musica dal vivo e una dolce sorpresa per tutti.

La Tombola Vivente, ideata e diretta da Alessandro D'Auria con la partecipazione di Matteo Mauriello e Marianita Carfora, è a partecipazione gratuita.