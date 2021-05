Audi Cup 2021, 80 golfisti al Golf Club Salerno per la finale di Cervia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’evento più atteso dell’anno, quello che porta direttamente alla finale nazionale di Cervia e poi alla finale internazionale austriaca dove è possibile vincere un’Audi nuova fiammante. Un sabato con una temperatura perfetta, il campo perfettamente curato, un’atmosfera frizzante e competitiva. 80 i golfisti provenienti da tutto il Sud Italia per contendersi la finale. 18 buche da completare prima di arrivare alla fine della gara col minor numero di colpi. Ad andare direttamente a Cervia Francesco Calabrese e Marco Siani con il primo posto netto (45 punti) e Antonio Santalucia e Sergio Forte con il Primo lordo (36 punti). “Per noi l’Audi Cup rappresenta la gara per eccellenza, quella dove tutti hanno una possibilità di vincere, altamente

Competitiva. Ringraziamo Audi Del Priore per aver scelto ancora una volta il Golf Club Salerno”. - commenta così il successo dell’evento il direttore Francesco Langella, nonché delegato provinciale della Federazione Golf. Un campo a 9 buche fronte mare che consente di trascorrete una intera giornata tra la natura e lo sport è il buon cibo del ristorante Buca1. “Ancora una volta a vincere è lo sport e il golf - sono le parole del neo delegato regionale della Federazione Italiana Golf Marco Ibello-, vedere tanti golfisti gareggiare con entusiasmo e passione e fermarsi anche nel dopo gara per confrontarsi e trascorrere del tempo insieme è il senso vero di questo sport”. Le premiazioni si sono svolte nel tardo pomeriggio dopo che l’ultima coppia ha imbucato alla 18esima buca. A premiare il direttore Audi De Priore Lugi Cecere, a coordinare le premiazioni il Presidente del Golf Club Salerno Carmine De Donato “Il nostro circolo è sempre aperto ai nuovi soci, il golf è uno sport praticabile ad ogni età e in questa stagione è particolarmente accattivante, vi aspettiamo”. A condurre l’evento la consigliera del CdA del Golf Club Rosaria Sica: “ Siamo un circolo Golf è donna, quindi grande attenzione e pacchetti promozionali per le nuove socie. Il golf consente di stare nella natura, passeggiando per chilometri senza accorgertene, perfetto per stare in forma ma nello stesso tempo divertirsi magari vincendo anche qualche gara !”



Primo netto Francesco Calabrese/Marco Siani

Primo lordo Antonio Santalucia/Sergio Forte

Secondo netto Luciano Amato/Aristide Marino

Terzo netto Adolfo Punto/Francesco Pepe

Possessori Audi primo Giovanni Satriano/Piergiorgio Satriano

secondo Renzo Braggio/Vincenzo D’Urso.