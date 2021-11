Babbo Natale aspetta i bambini nella sua casa in campagna: laboratori e sorrisi

Prezzo non disponibile

L'appuntamento è fissato il 21 e 28 novembre in via Lago Carezza a Pontecagnano Faiano. Natalina e il follettino ospiti del ristorante Nonno Vito, attendono i bambini per scrivere insieme e consegnare la letterina a Babbo Natale, dalle ore 11 alle 13.

La giornata

Dalle ore 14 alle 15, spazio al laboratorio ricreativo ed ai balli con Natalina e Follettino. Dalle ore 11 alle 18, invece, ci saranno i mercatini tipici natalizi, animazione e visita alla casa di Babbo Natale. Tutto si svolgerà nell'area antistante il ristorante Nonno Vito, che resterà aperto tutta la giornata. Info e prenotazioni al numero telefonico 089203467.