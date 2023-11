“Back to Momix” andrà in scena al Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno per la stagione di prosa 2023-2024. Gli spettacoli andranno in scena: mercoledì 29 novembre alle ore 21; venerdì 1 dicembre alle ore 21; sabato 2 dicembre alle ore 21 e ore 17 fuori abbonamento); domenica 3 dicembre alle ore 18.