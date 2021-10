Piccole emozioni al teatro La Ribalta: su il sipario con "La bambinaia magica"

Dopo le numerose ripartenze e la possibilità di riaprire la sala al 100%, il teatro La Ribalta di via Calenda, a Salerno, è pronto ad inaugurare la rassegna Piccole Emozioni, che anche per questo nuovo anno proverà a far sognare i più piccoli con otto appuntamenti. Ci saranno tre repliche: ore 11, 17 e 19. L'appuntamento è per domenica con la Bambinaia magica. Lo spettacolo è tratto dai libri di Travers.

La trama

Una magica tata inglese, vola giù dal cielo soffiata dal vento dell’est, arriva alla casa dei Banks al numero 17 del viale dei Ciliegi, a Londra, dove viene assunta come bambinaia dei fratelli Jane, Michael, John e Barbara Banks e insegna loro lezioni preziose con una gentilezza sregolata. “Nel nostro caso abbiamo voluto invece porre l’attenzione sulla figura del papà, che sembra autoritario e distaccato – spiega la regista Valentina Mustaro – ma che in realtà si trova in un momento di smarrimento poiché ha perso il contatto con quello che era il suo io bambino”. Questa perdita è dovuta alle responsabilità e ai numerosi impegni della quotidianità che, come succede a tutti noi, fanno accantonare il bimbo che vive in tutti noi, portandoci a non comprendere più il mondo dei più piccoli. “E proprio grazie alla bambinaia magica – conclude la regista – che l’uomo riuscirà a ritrovare la bellezza dei più piccoli e della famiglia. Il nostro simbolo è quello dell’aquilone, come simbolo del gioco e della spensieratezza che non dovremmo mai accantonare bensì far tornare a volare”. Botteghino online: https://www.teatrolaribaltasalerno.it/botteghino-online/ Per maggiori informazioni: 329 216 7636